Hawkeye: Occhio di Falco è l'Avenger meno famoso nella nuova anteprima della serie Marvel

Disney e Marvel Studios hanno diffuso in streaming una nuova clip ufficiale tratta da Hawkeye, la nuovissima serie appartenente alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe i cui primi due episodi saranno disponibili dal 24 novembre, ovvero tra una settimana esatta. Nel filmato scopriamo che Clint è probabilmente l'Avenger meno famoso del gruppo.

Ambientato come noto durante le festività natalizie, nel filmato vediamo un bambino indicare con insistenza il suo eroe preferito, mentre Clint e Kate camminano insieme. Solo che il bambino si riferiva a un gruppo di cosplayer mascherati da Ant-Man e proprio da Occhio di Falco e non fa minimamente caso al fatto che Clint Burton sia proprio lì davanti a lui. Kate a quel punto incolpa Clint di non avere un brand forte per il suo personaggio come invece hanno gli altri suoi colleghi Avengers. Trovate la scena in anteprima direttamente in alto su questa pagina.

In una precedente intervista, proprio Hailee Steinfeld ha dichiarato di voler vedere Kate Bishop negli Young Avengers in futuro. L'attrice, all'implicazione di una tale opportunità come quella di unirsi un giorno agli Young Avengers sullo schermo, ha risposto con riverente incredulità e parecchio entusiasmo: "È vero. È davvero incredibile, mi pare assurdo sedere qui, in questo momento, tra queste persone. Sono così grata di essere parte di questo show in universo come quello del MCU, ed è solo l'inizio. La serie non è ancora uscita, e io non vedo l'ora".

Hawkeye debutterà con i primi due episodi in streaming su Disney+ dal 24 novembre, per poi uscire con una puntata a settimana ogni mercoledì, fino al 22 dicembre, proprio in prossimità delle festività natalizie che fanno da sfondo alle avventure di Clint Barton (interpretato da Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Nel frattempo vi lasciamo alle nuove immagini di Hawkeye in cui è presente anche il personaggio di Echo.