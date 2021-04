Hawkeye: Occhio di Falco e il suo nuovo costume nelle foto dal set!

Nonostante le riprese si siano concluse da poco, continuano ad arrivare ancora delle foto spoilerose dal set di Hawkeye, che vedrà il personaggio di Occhio di Falco interpretato come sempre da Jeremy Renner nella nuova veste di mentore per poter passare il testimone. Dalle foto possiamo notare inoltre il nuovo costume del personaggio Marvel.

Nella foto postata su Twitter vediamo infatti Jeremy Renner con il suo nuovo costume da Occhio di Falco posare insieme all'attrice Alaqua Cox che farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe interpretando Maya Lopez, ovvero Echo. La foto in questione mostra come anche la Cox indossi un costume ispirato al suo personaggio a fumetti con tanto di simbolo presente sulla sua spalla sinistra. A giudicare anche dal trucco che copre parte del volto di Renner con del sangue di scena sembra che Occhio di Falco avrà il suo bel daffare nel corso della serie.

Renner aveva ringraziato anche tutta la troupe dopo la fine delle riprese di Hawkeye: "Bravi a tutti @marvel @disneyplus, a tutta la nostra troupe, al team di stunt @heidimoneymaker e al cast straordinario per tutto il duro lavoro svolto in questo spettacolo!!! Non vediamo l'ora di condividerlo con. Grazie a tutti per l'incredibile viaggio".

Ricordiamo che in Hawkeye l'interprete di Occhio di Falco, che torna nel personaggio per la sesta volta dopo Thor, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e il già citato Endgame, sarà affiancato da Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco. Il cast della serie include inoltre Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Zahn McClarnon e ovviamente Florence Pugh, che esordirà nel ruolo di Yelena Belova in Black Widow.

Quali sono le vostre aspettative per la serie tv di Occhio di Falco? Come si intreccerà, secondo voi, con gli eventi dell'attesissimo film stand-alone di Scarlett Johansson? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!