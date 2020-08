Hawkeye, Occhio di Falco diventa Ross di Friends in un'esilarante immagine

Mentre la serie Marvel dedicata ad Hawkeye prende sempre più forma, una divertentissima citazione di Friends ci giunge dai fumetti.

Occhio di Falco ha avuto infatti il suo momento alla Ross Geller, riprendendo una delle battute più iconiche pronunciate dal personaggio di Friends mentre tentava di portare un pesantissimo divano su per le scale.

Ricorderete tutti il celebre siparietto della quinta stagione in cui il personaggio interpretato da David Schwimmer grida ripetutamente "Pivot" a Rachel e Chandler con lo scopo di far ruotare l'ingombrante oggetto d'arredamento e farlo passare attraverso le scale che sembrano essere troppo strette. In italiano la parola è stata tradotta con "Fai perno" e, come molto spesso capita, il divertente sketch non ha avuto il successo che ha invece avuto nei paesi anglofoni, diventando addirittura protagonista di un meme tra i più usati dagli utenti del web.

La scena è stata infatti ripresa in un'esilarante striscia dei fumetti dedicati ad Hawkeye dove Occhio di Falco tenta di portare su per le scale una grossa e pesante scatola con su scritto: "Proprietà dello SHIELD". Nel tentativo di rendere più agevole la risalita del pacco, urla al giovane tecnico che gli da una mano varie volte la parola "Pivot".

Gli sforzi di Clint Barton per sollevare la scatola pare che abbiano avuto molto più successo della sua controparte in Friends che invece è stata costretta a tagliare il divano. Intanto pare sempre più vicino l'annuncio di Kate Bishop come Hailee Steinfeld in Hawkeye. Non ci resta che attendere.