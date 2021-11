Hawkeye da oggi su Disney+, Jeremy Renner: 'Sentiremo la presenza di Black Widow'

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, quest'oggi Hawkeye fa il suo debutto su Disney+ con i primi due episodi. Rivedremo di nuovo Jeremy Renner nei panni dell'arciere Occhio di Falco e a quanto pare, al suo fianco nonostante tutto ci sarà anche Natasha Romanoff aka Black Widow.

Parlando con Decider, l'attore ha rivelato che tipo di impatto ha avuto l'ex spia russa sul suo personaggio, visto il profondo legame che li univa: "Penso che sia piuttosto grande", ha detto Renner. "Penso che [la sua relazione con Black Widow] sia ciò che probabilmente da vita al legame tra Clint e Kate. Voglio dire, penso che quando Kate comprende cosa c'è stato tra Clint e Natasha il pubblico non può fare altro che sentirsi coinvolto. Penso che sia così bello. Sai grazie a questo rapporto Clint ha compreso qual è il suo lavoro di supereroe. Sì, sentiremo la presenza di Black Widow in tutto lo show. Lei è chiaramente parte di Clint, non c'è alcun dubbio".

La presenza di Florence Pugh in Hawkeye sicuramente farà sentire in maniera ancora più tangibile l'impatto di Natasha Romanoff sulla serie e probabilmente anche la sua influenza sulla giovane Kate Bishop interpretata da Hailee Steinfeld.

Siete curiosi di gustarvi questa nuova serie Marvel? Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questo nuovo show che vede Clint Barton alle prese con una nuova missione che potrebbe mettere a rischio il Natale della sua famiglia.