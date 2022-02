Hawkeye, l'omaggio a Natasha Romanoff nel costume scartato di Yelena Belova

Avevamo già visto dei concept art che ci mostravano un look alternativo per Yelena Belova in Hawkeye, ma quest'oggi ce ne vengono mostrati di nuovi che evidenziano anche dei richiami a Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow.

La più recente serie Marvel di Disney+, Hawkeye, si è conclusa ormai da un po', ma continuano a spuntare nuovi dettagli al riguardo, come ad esempio il fatto che il ritorno di Kingpin fosse un'idea di Kevin Feige, o dei concept art che mostrano outfit alternativi per i vari personaggi.

È questo il caso del costume di Yelena Belova (non) indossato da Florence Pugh nello show, che inizialmente aveva un design differente, e più improntato all'omaggiare la sorella, come spiega il concept artist Josh Nizzi: "Questa versione di Yelena esaltava l'eredità di Natasha e il suo vestire i panni di Black Widow. Più agile e accessoriata. Credo che fosse stata quasi usata prima che cambiassero le cose. #hawkeye #conceptart #marvelstudios #yelena #blackwidow".

Chissà però se in futuro non avremo occasione di vedere un simile costume addosso a Yelena Belova. Di certo questa non è stata l'ultima volta che il suo personaggio è apparso sugli schermi, e anzi, se è vero che qualcosa bolle in pentola in merito agli Young Avengers o ai Thunderbolt, chi può dire quando e al fianco di chi ricomparirà Florence Pugh nel MCU.

Voi cosa ne pensate di questo costume? E in che occasione credete che rivedremo Yelena? Fateci sapere nei commenti.