Hawkeye: parata di star a Roma per l'anteprima (al cinema) per la nuova serie Marvel!

Disney+ ha portato a Roma la magia del Natale e del Marvel Cinematic Universe con l'anteprima speciale della nuova serie Hawkeye, in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand a partire dal 24 novembre.

Per l'occasione, come potete vedere nel video in calce all'articolo, la splendida cornice di Piazza della Repubblica è stata imbiancata a tema natalizio, trasportando gli ospiti nelle atmosfere delle serie con Jeremy Renner.

Alla speciale proiezione sul grande schermo, ospitata al The Space Cinema Moderno di Roma a pochi giorni dall'anteprima mondiale di Hawkeye, hanno preso parte numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e del web, tra cui Caterina Guzzanti, Alvise Rigo e Tove Villfor, Vittoria Schisano, Andrea Delogu, Ludovica Bizzaglia, Pietro Genuardi, Valentina Romani, Karin Proia, Lilith Primavera, Youma Diakite, Samira Lui, Ginevra Pisani, Valentina Vignali, Sabrina Ghio, Eléna Hazinah, Claudio Colica e Neva Leoni, Umberto Gaudino, Giulia Elettra Gorietti e tanti altri. Prima di accedere in sala, gli ospiti hanno attraversato il Mirror tunnel che li ha trasportati nelle atmosfere Disney+ per rivivere le emozioni di Hawkeye attraverso giochi di specchi, luci e video.

Hawkeye dei Marvel Studios sarà composta da 6 episodi e debutterà mercoledì 24 novembre con un doppio episodio in esclusiva su Disney+, con gli episodi successivi disponibili a cadenza settimanale. Nell'attesa, scoprite perché la serie potrebbe aggiungere un altro tassello alla formazione degli Young Avengers.