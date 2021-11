Hawkeye, quanto tempo sarà passato dagli eventi di Endgame nella serie?

Come abbiamo appreso, Hawkeye sarà ambientata a Natale. Molti si chiedono, tuttavia, quanto tempo dopo Avengers: Endgame si svolgeranno gli eventi dello show su Clint Barton e Kate Bishop. Secondo quanto riportato dal co-regista, Falco Rhys Thomas, siamo circa due anni dopo i fatti di Endgame, con Barton che affronta il passato.

Ora, però, bisogna considerare il passare del tempo a partire da Endgame. Se ricordate bene, infatti, nel film del 2019 ci troviamo cinque anni dopo che Thanos ha decimato metà dell'universo con il suo Snap, avvenuto nel film dell'anno prima nel corso di Infinity War. Questo colloca l'attuale linea temporale dell'MCU nell'anno 2023, e dunque gli eventi di Hawkeye si verificherebbero nell'anno 2025.

Definire un tempo, in verità, non sembra essere fondamentale per questa serie, l'importante è che ci si trovi dopo i fatti di Endgame, ma può essere rilevante se si mette in relazione i vari prodotti Marvel in uscita.

"Avere una cornice natalizia è stata una cosa entusiasmante, perché penso che offra un'energia e un'atmosfera unica", ha aggiunto Thomas in merito allo show a Total Film. "Ci ritrovavamo questo strumento nella nostra cassetta degli attrezzi. Parte del divertimento è che, poiché Clint è un protagonista umano senza superpoteri, ci siamo potuti concentrare con gioia più sul personaggio".

Come sarà andata? Lo potremo scoprire solo a partire dal 24 Novembre, quando lo show esordirà su Disney+. Nel frattempo vi facciamo dare un primo sguardo al prodotto nel nuovo poster di Hawkeye!