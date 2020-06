Hawkeye, passi avanti per la serie Marvel: rivelato il titolo di lavorazione

Viste le difficoltà delle produzioni nell'adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza, non è ancora chiaro quando le riprese delle serie Marvel potranno ripartire finalmente a pieno regime. Dopo le anticipazioni sul ritorno sul set di WandaVision, però, ecco arrivare in rete nuove informazioni sulla tanto attesa Hawkeye.

Secondo quanto rivelato dall'insider Charles Murphy, la serie che vedrà nuovamente Jeremy Renner nei panni di Occhio di Falco sarà girata sotto il titolo di lavorazione di "Anchor Point" (punto di ancoraggio), riferimento al punto in cui l'arciere tiene la corda in tensione prima di scoccare la freccia (per esempio l'angolo della bocca o appena sotto il mento).

Non ci sono invece novità sull'inizio delle riprese di Hawkeye, che sempre stando a Murphy erano inizialmente previste per fine settembre. Anche perché, oltre ai possibili ritardi causati dall'emergenza sanitarie, i Marvel Studios non hanno ancora annunciato chi sarà l'interprete di Kate Bishop.

La prima scelta di Kevin Feige è sempre stata Hailee Steinfeld, ma a mesi di distanza dall'indiscrezione di Variety sulle trattative con i Marvel Studios non è ancora arrivata la conferma definitiva. Proprio il mese scorso, l'attrice e cantante ha eluso la domanda sulla sua partecipazione alla serie rivelando di stare pensando "solamente alla musica."

