Hawkeye, tutti pazzi per Lucky the Pizza Dog: ecco come è stato rimosso uno dei suoi occhi

La vera star di Hawkeye è certamente Lucky the Pizza Dog, il tenero amico a quattro zampe di Clint Barton e Kate Bishop dotato di un occhio solo. Tuttavia, il golden retriver scelto per il ruolo è perfettamente vedente, per tale ragione si è fatto ricorso agli effetti speciali per rimuovere uno dei suoi occhi.

A rivelarlo è stato Rhys Thomas, che ha anche ammesso di aver avuto inizialmente qualche dubbio sull'utilizzo di un cane reale. Il regista di Hawkeye infatti, avrebbe preferito creare il cane interamente in CGI ma, dopo aver visto le performance di Jolt, si è dovuto ricredere.

"Jolt ha fatto una vera e propria audizione come i nostri attori", ha detto Thomas a The Hollywood Reporter. "Ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono cose molto specifiche che il cane deve fare. È stato fantastico. Ero decisamente dubbioso e avrei preferito avere un cane CGI. Ma mi sono dovuto ricredere. Non riesco a pensare ad un momento Jolt ci abbia fatto perdere tempo. É stato davvero eccezionale".

L'unica cosa fatta digitalmente in post-produzione è stata la rimozione di uno dei due occhi, per permettergli di assomigliare pienamente al tenero Lucky: the Pizza Dog in Hawkey:

"Sono stato informato che probabilmente avrebbe camminato in tondo se gli avessimo oscurato l'occhio con una benda", ha detto Thomas. "Così abbiamo deciso di fare tutto digitalmente, man mano che giravamo le scene con Jolt, il team degli effetti visivi arrivava sul set, prendeva tutti i punti di riferimento necessari, le informazioni sull'illuminazione e creavano l'occhio non vedente. È un processo meticoloso, bisogna lavorare fotogramma per fotogramma".

Intanto, voci sempre più insistenti parlano di uno sodalizio tra Kate Bishop e gli Young Avengers. Chissà se in Hawkeye riusciremo ad avere qualche inidizio a riguardo. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.