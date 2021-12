Hawkeye, ecco perché non ci sono stati camei da parte di altri Avengers

La quinta serie del 2021 prodotta dai Marvel Studios per Disney+, Hawkeye, è ormai giunta al termine, e il web sta parlando apertamente dei risvolti dello show. Sono in tanti, ad esempio, a chiedersi come mai non abbiamo visto altri Avengers... Sentiamo che ha da dire in merito il regista Rhys Thomas.

Negli ultimi giorni tra i fan Marvel questa è stata un po' la domanda da un milione di dollari: perché in Hawkeye non abbiamo visto Spider-Man o qualche altro eroe di base a New York, o magari più in generale un altro dei membri degli Avengers? Soprattutto il primo, dopotutto, sembrava rappresentare un facile collegamento...

"Credo di aver fatto anche io la stessa domanda" ha commentato Rhys Thomas "In fondo siamo a New York e specialmente nell'episodio finale, succedono tante cose, e uno potrebbe pensare che qualcuno possa venire in suo aiuto, quando sta facendo tutto da solo".

"Ma alla fine non ne abbiamo mai davvero parlato, e non se ne è fatto nulla" conclude.

E se, a un certo punto, era in ballo l'idea di un cameo di Ant-Man, considerando anche la divertente dinamica che c'è tra i due attori e i loro personaggi (e il fatto che nella serie Scott Lang viene nominato più di una volta), alla fine si è deciso di focalizzare l'attenzione sul personaggio principale della storia e i personaggi dello show.

Beh, almeno li abbiamo "visti" nel musical Rogers...