Hawkeye, perché non si farà la Stagione 2 della serie Marvel?

È partita timidamente Hawkeye, attirando pochi spettatori sui primi episodi ma convincendone molti altri verso il finale della prima stagione. Tanto che ora sono in molti a sperare in un rinnovo di serie. Ma dando uno sguardo alle uscite del Marvel Cinematic Universe per il prossimo biennio e a un dettaglio in particolare, sembra improbabile.

Sono molte le domande irrisolte lasciate da Hawkeye che necessiterebbero di una seconda stagione, molte delle quali però sono più che altro frutto del reinserimento di nuovi, importantissimi personaggi nel Marvel Cinematic Universe. È ormai noto infatti il ruolo della serie dedicata a Kate Bishop e Clint Barton nell’aver chiuso definitivamente il capitolo di Marvel Television, spostando tutto l’universo narrativo di Daredevil nell’MCU grazie al debutto, a metà stagione, del grande cattivo e manovratore della serie: il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio.



Vista sotto questa luce però, molte delle sue questioni lasciate irrisolte sono frutto di una parziale confusione nei confronti del canone. Kingpin in particolare, anche per ammissione del suo stesso interprete, sembra leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle tre stagioni dedicate al vigilante di Matt Murdoch. In altre parole, si tratta di domande che troveranno risoluzione nel corso delle nuove fasi dell’MCU, via via che questi personaggi si adegueranno al canone.



Dopo una falsa partenza d’ascolti infatti, un nuovo flusso di spettatori si è lasciato convincere verso metà stagione dalla serie con Jeremy Renner: che, fra le altre cose, ha valutato l’idea di abbandonare il ruolo o ha comunque più volte ripetuto di voler apparire con minor frequenza e non da titolare, nei prossimi prodotti MCU, principalmente per ragioni familiari. Il grande turning point è stato ovviamente il crossover con Daredevil, i cui personaggi sembrano ora destinati ad apparire dovunque nei prossimi titoli Marvel, come Kingpin nel prossimo Spider Man. Queste, almeno, le voci di corridoio fra gli insider.



Facciamo un recap veloce sui vari archi narrativi, anche quelli secondari. Dopo il cliffhanger finale con il padre adottivo, è già ufficiale uno spin off su Echo in arrivo solo nel 2023. Nella serie interamente dedicata a Maya Lopez, probabilmente vedremo tornare Kingpin e forse addirittura Murdoch. Per quanto riguarda il clamoroso colpo di scena sulla moglie di Clint, si vocifera di un possibile spin off su Laura Barton di Hawkeye o della possibilità di ritrovarla in Secret Invasion come Mockingbird, l’Agente 11 dello S.H.I.E.L.D. E ovviamente Kate Bishop, un personaggio che si dimostrerà fondamentale nel cambio generazionale di eroi, forse come parte dei Young Avengers.



Ma il dettaglio fondamentale arriva nei titoli di coda della serie, dove non troviamo la classica dicitura del “Hawkeye tornerà nella stagione due”. Potrebbe non essere una conferma di stop così certa, non fosse che invece lo show dedicato a Loki – lontano dall’essere inserito nel calendario futuro – ha comunque segnalato il rinnovo nei titoli di coda. Il rischio quindi, nonostante le richieste a gran voce di una seconda stagione, è che l’utilità di Hawkeye agli occhi dei Marvel Studios si sia esaurita: vale a dire introdurre e reintrodurre tutta una serie di storie e personaggi che guadagneranno i loro show indipendenti. Voi avreste voluto qualcosa in più di una miniserie spartiacque? Ditecelo nei commenti!