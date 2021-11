Hawkeye, perchè la serie di Clint Barton è ambientata a Natale? Risponde la produttrice

Disney+ sta per accogliere una nuova serie targata Marvel, il prossimo 24 novembre debutta infatti sulla piattaforma streaming Hawkeye, lo show che ha per protagonista Clint Barton che farà di tutto per rientrare a casa per Natale.

Si tratta della prima produzione Marvel ambientata nel periodo natalizio dall'ormai lontano Iron Man 3 del 2013 e la produttrice esecutiva Trinh Tran ha rivelato che questo genere di storia nessuno sarebbe potuto essere più adatto del personaggio di Occhio di Falco visto il suo incredibile attaccamento alla famiglia.

Dopo la distorsione della realtà operata da WandaVision, lo show giramondo di Falcon e Winter Soldier e Loki che con la Variante rompe il Multiverso, Hawkeye racconta una storia molto più familiare, vedremo infatti Clint che cercherà di far ritorno dai suoi affetti in tempo per Natale, nonostante una missione assai complessa che lo porterà a collaborare con la giovane Kate Bishop, sua grande fan.

"Mentre facevamo brainstorming e parlavamo della storia un paio di anni fa, stavamo cercando di capire come potessimo distinguere questa serie da Wandavision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. E un modo era ambientarla nel corso delle vacanze natalizie", ha detto Trinh Tran a The Hollywood Reporter. "Tra tutti i personaggi, aveva senso che la storia di Clint Barton fosse raccontata in questo periodo dell'anno perché è un ragazzo di famiglia. È uno dei pochi Vendicatori con bambini, e dopo le conseguenze di ciò che è successo in Endgame - dove ha ha perso i suoi figli per cinque anni, è diventato Ronin e li ha riottenuti - questo è il primo Natale che trascorrerà con la sua famiglia. E la grande domanda della serie è se riuscirà a tornare a casa in tempo per trascorrerlo con loro".

Intanto, Jeremy Renner ha espresso la sua volontà di ritornare anche come Old Man Hawkeye, una versione ben più anziana del nostro Occhio di Falco, che vive in un mondo post-apocalittico dove gran parte dei supereroi sono scomparsi.