Hawkeye, pericoli e inseguimenti nel promo dell'episodio 5

Il quarto episodio di Hawkeye ha visto l'arrivo di un personaggio molto atteso, che non ha fatto che complicare le dinamiche in gioco per Clint Barton e Kate Bishop, e il quinto episodio non sembra essere da meno, a giudicare da questo nuovo video promozionale.

Sebbene con grande rammarico dei fan il quarto episodio di Hawkeye non ci abbia mostrato Kingpin, abbiamo finalmente assistito al debutto di Yelena Belova nello show, anche se per pochi minuti.

Minuti che sembra saranno molti di più nel quinto episodio, se il nuovo video promozionale di Hawkeye è di una qualche indicazione, visto che Florence Pugh domina la scena nel filmato che la vede a caccia di Clint Barton, proprio come le ha ordinato di fare Val (Contessa Valentina Allegra dela Fontaine) nella scena post-credit di Black Widow.

Tuttavia, e nonostante le numerose minacce che mettono in pericolo la sua incolumità (Echo e la Tracksuit Mafia, Jack, possibilmente Kingpin stesso) Yelena potrebbe aver fatto i conti senza l'oste, perché Clint non è solo. Adesso l'impavida Kate Bishop (e Lucky The Pizza Dog) è al suo fianco, e chissà che l'Avenger con il "problema di branding", come dice Kate, non possa davvero farcela a tornare a casa in tempo per Natale.

Il quinto episodio di Hawkeye arriverà mercoledì 15 dicembre su Disney+.