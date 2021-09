Hawkeye, le poesie di Vincent d'Onofrio parlano del ritorno di Kingpin?

Il ritorno di Wilson Fisk è da tempo uno dei tormentoni del Marvel Cinematic Universe: il personaggio interpretato da Vincent D'Onofrio in Daredevil è rimasto nel cuore di tanti fan che sarebbero felicissimi di riaccoglierlo nel franchise e che, proprio in queste ore, si chiedono se Hawkeye non possa essere la volta buona.

Nelle ore in cui il fandom è in delirio per il trailer di Hawkeye pubblicato due giorni fa, infatti, in molti hanno notato delle poesie decisamente criptiche postate dall'attore di Full Metal Jacket sul proprio profilo Twitter.

In elementi come il "cane dalle tre zampe" e un "grande squalo bianco", infatti, in tanti hanno visto dei riferimenti (non troppo espliciti, a dir la verità) a Lucky the Pizza Dog e, ovviamente, a Wilson Fisk stesso, nella speranza che lo show con Jeremy Renner possa quindi finalmente vedere il ritorno in scena del nostro Kingpin.

Piano con l'entusiasmo, però: "È stupido scavare troppo a fondo in quelle piccole poesie. Le ho scritte tanto tempo fa. Però apprezzo molto i fan, perché ho davvero amato interpretarlo [Kingpin] in Daredevil" ha infatti scritto l'attore in un post pubblicato successivamente. Quale sarà la pista giusta da seguire? Lo scopriremo solo nei prossimi tempi! Nel frattempo, scopriamo insieme quanti tipi di frecce possiede Hawkeye.