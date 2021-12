Hawkeye, il nuovo poster celebra le feste natalizie con Clint Barton e Kate Bishop

Hawkeye si prospettava già la serie delle feste, essendo il Natale non solo il periodo in cui sta uscendo su Disney+, ma anche quello in cui hanno luogo le vicende dello show. E quale modo migliore per celebrare il gioioso periodo di un poster a tema con protagonisti Clint Barton e Kate Bishop.

"Deck the halls with boughs of holly

Fa la la la la, la la la la

'Tis the season to be jolly..."

Il Natale si avvicina sempre di più, ed episodio dopo episodio, noi fan Marvel siamo qui a cercare di scoprire se Clint Barton e Kate Bishop riusciranno a festeggiarlo con le loro famiglie, o se i villain non daranno loro tregua.

Nel frattempo, pero, guardiamoli godersi la magica atmosfera delle feste (con qualche freccia qua è là) in questo nuovo artwork promozionale (che trovate in calce alla notizia) condiviso proprio dagli account ufficiali dello show, e firmato da @MikeMahleArt.

Non viene anche a voi voglia di cantare e sorseggiare cioccolata calda davanti al camino, con la neve fuori... E magari un episodio di Hawkeye in tv?

Intanto, vi ricordiamo che su Disney+ sono già presenti i primi tre episodi della serie, mentre il quarto arriverà mercoledì 8 dicembre sulla piattaforma streaming di Casa Disney.