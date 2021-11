Hawkeye, ecco i nuovi poster natalizi dedicati a Clint, Kate Bishop e Lucky the Pizza Dog

Il prossimo grande appuntamento per i fan del Marvel Cineamtic Universe è quello con Hawkeye in arrivo su Disney+ il prossimo 24 novembre. Dato che l’uscita è sempre più vicina il materiale promozionale aumenta e oggi sono stati diffusi nuovi character poster con Clint, Kate Bishop e Lucky the Pizza Dog protagonisti.

Da quando la serie è stata annunciata anni fa al Comic-Con di San Diego, i fan non vedono l'ora che Kate Bishop faccia il suo grande ingresso nel MCU interpretata da Hailee Steinfeld, solo ieri sono state diffuse nuove immagini di Hawkeye.

Non solo l’uscita si avvicina, ma anche il natale, periodo dell’anno in cui sarà ambientata la serie di sei episodi. Come potete vedere nei poster in calce alla notizia lo spirito natalizio prende il sopravvento, con le lucine di natale come sfondo e il cappello rosso indossato da Lucky the Pizza Dog.



Recentemente la Marvel ha tenuto una conferenza stampa sulla serie ed il regista Rhys Thomas ha spiegato perché preferisce che Hawkeye sia una serie piuttosto che un film:

"Voglio dire, sai, è il momento di passare del tempo con questi personaggi e lasciarli crescere. E ancora, stiamo introducendo questo personaggio, si tratta di questi ragazzi che si uniscono e imparano l'uno dall'altro e inoltre, è un mondo in cui puoi vivere un po' più a lungo. Non lo so, per me è importante avere più tempo. Penso che ti innamori di questi personaggi quando fai queste cose e ti innamori di tutte le possibilità."



Thomas ha parlato anche dell’invecchiamento di Clint nel corso dei film. La nuova dinamica tra lui e Kate nella serie è interessante perché farà da mentore ad una giovane nuova alleata: "Lei è un personaggio più giovane con quell'energia più giovane, che è un bel contrappunto a Clint che è così consumato dalla battaglia. Ma sta anche dimostrando che ha quello che serve. Clint ha scelto di farlo. Kate è qualcuno che si sente chiamata a farlo.” Date un'occhiata al trailer di Hawkeye e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dei nuovi poster!