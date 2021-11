Hawkeye: nei primi episodi c'è un riferimento a Kingpin che sicuramente non avete notato

Il ritorno di Kingpin in Hawkeye è dato ormai per scontato dalla maggior parte degli insider di Hollywood, ma nel frattempo vogliamo parlarvi di un riferimento al temibile Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio nascosto nei primi episodi della nuova serie Marvel Cinematic Universe in streaming su Disney+.

Nella serie tv di Netflix dedicata a Daredevil, il quartier generale di Kingpin era la sede del Presidential Hotel: sebbene nel mondo reale il palazzo sia conosciuto come il New York Palace Hotel, lo stesso edificio compare in una delle scene salienti di Hawkeye, dato che la sua lussuosa sala da ballo ospita il gala di beneficenza al quale si reca Eleanor Bishop nella prima puntata della serie Marvel. Nel corso della sequenza vengono anche menzionati, in maniera sibillina, dei 'misteriosi amici potenti', citati dallo zio di Jack alla stessa Eleanor.

Sembrerebbe, quindi, che Hawkeye abbia ristabilito (o sia intenzionato a ristabilire) il Presidential Hotel - o New York Palace che dir si voglia - come potenziale centro nevralgico della criminalità organizzata di New York City: non dimenticate che nella stessa sequenza Kate Bishop scopriva un'asta del mercato nero nel seminterrato del palazzo. Che Eleanor Bishop, donna d'affari di spicco, abbia legami con il mondo del crimine? Che sia tramite il suo personaggio che gli autori di Hawkeye (re)introdurranno Wilson Fisk nel MCU? Staremo a vedere.

Nel frattempo vi avvertiamo che il look di Kingpin in Hawkeye a quanto pare è stato leakato in rete nelle scorse ore, dunque occhio agli spoiler.