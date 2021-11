Hawkeye, il produttore esecutivo: 'Hailee Steinfeld è perfetta come Kate Bishop'

Con Hawkeye, Kate Bishop sta per fare il suo debutto nel MCU e soprattutto sta per diventare il nuovo braccio destro di Occhio di Falco. I fan sono impazienti di vedere Heilee Steinfeld finalmente all'opera, e l'attrice, non vede l'ora di mostrarsi in azione.

Come visto anche nel nuovo teaser di Hawkeye, Steinfeld e Kate Bishop sembrano essere una coppia perfetta, e i produttori Marvel che l'hanno scelta per il ruolo, se ne sono resi conto dal primo istante in cui l'hanno incontrata. Parlando con Entertainment Weekly, il produttore esecutivo della serie Marvel, Trinh Tran, ha affermato che lo studio voleva lavorare con l'attrice da un bel po' di tempo e non appena si è reso disponibile questo ruolo, l'hanno subito scritturata.

"Ricordo il primissimo giorno in cui [Kevin Feige] ed io ci siamo seduti con Hailee per parlarne. Eravamo proprio come, 'Questa è Kate Bishop'", ha detto Tran. "Quando leggi i fumetti, ricevi quell'energia da Kate, quell'arguzia e quella intelligenza. E incontrando Hailee, ti rendi subito conto che è così incredibilmente talentuosa. Basta guardare tutto ciò che ha fatto nonostante la giovane età. Sapevamo di volerla nel MCU in un modo o nell'altro, ma quando abbiamo iniziato a parlare di questo particolare progetto e di questo personaggio, lei è diventata la nostra ragazza di riferimento. Hailee Steinfeld è perfetta come Kate Bishop".

Chissà se i produttori diranno lo stesso anche del protagonista maschile, visto il costume di Halloween sembra proprio che Jeremy Renner non riesca a fare a meno di Clint Barton anche fuori dal set di Hawkeye.