Hawkeye: uno dei produttori anticipa che Avengers: Endgame influenzerà la serie

C'è ancora tanta strada da fare prima di giungere alla pubblicazione di Hawkeye su Disney+ (che dovrebbe avvenire fra due anni) ma, sebbene già fosse ipotizzabile, uno dei produttori ha anticipato che i fatti accaduti in Avengers:Endgame influenzeranno il nuovo show Marvel con protagonista il super-arciere Clint Barton (Jeremy Renner).

Intervistata da ComicBook.com, Trinh Tran ha dichiarato: "Penso che Engame avrà un impatto su tutti i personaggi che introdurremo nei nostri show in streaming su Disney+, così come le future produzioni su personaggi già presenti". La produttrice non si è sbilanciata particolarmente, anche perché manca davvero molto tempo: "dovrete scoprirlo, non posso dire molto".

Inoltre, Tran ha spiegato che Hawkeye non sarà ostacolato dal piccolo schermo. "Lavoriamo ai nostri show come lavoriamo ai nostri film. Le sensazioni e la qualità di queste serie tv sarà alla pari dei film Marvel che avete visto". Questo è dovuto anche alla mentalità di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, per il quale (spiega Tran) "bisogna essere sicuri che quando le persone guarderanno questi episodi avranno la sensazione di guardare un film molto lungo".



Hawkeye è previsto per il 2021 su Disney+, però le recenti accuse di Sonni Pacheco nei confronti dell'ex marito Jeremy Renner potrebbero portare a dei provvedimenti in merito e a eventuali modifiche della struttura della serie. Al momento, lo scontro tra i due è nel vivo, con Renner che ha accusato l'ex-moglie a sua volta e la situazione è decisamente caotica, quindi non resta che aspettare dei nuovi sviluppi che magari facciano chiarezza.