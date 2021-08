Hawkeye, la produttrice conferma che lo show sarà intriso di 'spirito natalizio'

Hawkeye sarà probabilmente il progetto natalizio della Marvel per antonomasia. Questo perché lo show con protagonista Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco uscirà a fine novembre e durerà per tutto il periodo delle festività natalizie, concludendosi il mercoledì successivo al giorno di Natale. A parlarne è stata la produttrice, Trihn Tran.

Secondo Tran la serie è 'divertente e piena di spirito natalizio'. La produttrice ha confermato che lo show si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando la città ha avuto del tempo per riprendersi da quanto accaduto:"La città ha - in molti modi - recuperato e ha continuato a crescere. Ma lo stesso non si può dire di tutti i suoi cittadini".



Nell'intervista Trihn Tran ha approfondito anche la relazione tra Kate Bishop e Clint Barton:"Kate è alla ricerca di modi per implementare quelle abilità, quando incontra Clint che non ha idea di chi sia e non capisce davvero la sua ossessione per lui". Su Everyeye trovate il bellissimo nuovo fan poster di Hawkeye.

La produttrice ha proseguito:"L'atmosfera e la qualità di questi show tv saranno come i film Marvel che avete visto. Quindi questa è sempre stata la mentalità del presidente [Kevin Feige], di assicurarci che quando le persone vanno a vedere questi episodi sembrerà come se fosse solo un lungo film ma invece di due ore e mezza sarà molto più lungo. E l'idea alla base di alcuni personaggi che hanno i loro show è perché avremo molto più tempo per essere in grado di sviluppare questi personaggi".



Nel frattempo il trailer di Hawkeye potrebbe essere in arrivo dopo l'indizio social pubblicato da Hailee Steinfeld.