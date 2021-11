Hawkeye, la produttrice Marvel: 'Esploreremo il rapporto di Kate con la madre'

Il rapporto con la figura paterna è un tema ricorrente nel Marvel Cinematic Universe (basti pensare a Thor e Loki, ma anche alla trama del più recente Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) ma nella serie TV Hawkeye, a breve in arrivo su Disney+, sarà esplorato invece il rapporto tra Kate Bishop e la madre.

Dopo aver visto il nuovissimo spot di Hawkeye, che debutterà il 24 novembre su Disney+, adesso sappiamo che la miniserie segnerà una svolta tematica tra le produzioni Marvel, mostrandoci il rapporto tra l'arciera Kate Bishop (interpretata da Hailee Steinfeld) e la madre Eleanor (Vera Farmiga).

In una recente intervista, la produttrice Marvel Trinh Tran ha ammesso che si tratta di un terreno finora poco esplorato nel Marvel Cinematic Universe: "Non abbiamo avuto molte occasioni per raccontare un rapporto madre-figlia nel Marvel Cinematic Universe. Non dico che non sia successo, ma che non lo abbiamo fatto spesso".

"Ciò che trovo interessante è che si tratta di un territorio inesplorato che vedremo nella relazione tra le due" ha spiegato la produttrice. "La madre crede di sapere cosa è meglio per Kate, ma Kate è testarda e dice ciò che pensa senza avere paura". E' probabile dunque che le due si troveranno su posizioni divergenti riguardo al futuro di Kate e che vedremo l'evolversi del loro rapporto.

Oltre a Kate e al protagonista, l'Occhio di Falco di Jeremy Renner, nelle nuove immagini abbiamo visto l'ingresso di Echo in Hawkeye, che presto potrebbe avere una produzione seriale dedicata su Disney+.