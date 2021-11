Hawkeye, la produttrice: 'Mi piacerebbe fare un musical Marvel in futuro'

La nuova serie Disney+ Hawkeye ha mostrato ai fan un numero musicale mozzafiato, Rogers: The Musical ha fatto breccia nel cuore degli spettatori viste le reazioni sui social che chiedono di vederne di più, e potrebbero essere accontentati.

Mentre un'immagine leak di Hawkeye conferma il ritorno di un certo personaggio, la premiere della serie vede Clint Barton (Jeremy Renner) andare a teatro con i suoi figli per guardare Rogers: The Musical durante le vacanze di Natale a New York. Secondo il dirigente dei Marvel Studios Trinh Tran, è stato imbarazzante per il Vendicatore in pensione, che lascia lo spettacolo quando inizia a pensare alla sua defunta migliore amica Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).



"'Perché non invitare i Vendicatori a qualcosa del genere, e poi non si presenta nessuno tranne Clint Barton?' Come avrebbe reagito a questo? La sua è una posizione imbarazzante" ha detto Tran che ha rivelato che ci sono speranze di vedere un vero musical Marvel in futuro. "Mi piacerebbe fare un musical un giorno per la Marvel? Chi non lo farebbe?" ha detto Tran a The Reel Rejects. "Rogers: The Musical è iniziato come un'idea sullo sfondo.'"



Quella che è iniziata come una gag si è rapidamente trasformata: "L’idea era che qualcuno lo menzionava in sottofondo, o vedevamo un cartellone pubblicitario, ma poi quando abbiamo iniziato a parlare un po' di più del musical, la gente si è entusiasmata di più. Ci siamo emozionati, è semplicemente cresciuto e si è trasformato in un evento reale."



Per il regista Rhys Thomas, l'idea del vistoso (e storicamente impreciso) Rogers: The Musical è nata come l'ultimo posto in cui Clint Barton avrebbe voluto essere. "Ho buttato l’idea in un incontro con il presidente Marvel Studios Kevin Feige e volevo fare quasi subito marcia indietro", ha detto Thomas a Uproxx sulle origini di Rogers: The Musical. "Perché, all'improvviso, ho pensato, ‘aspetta un secondo, dovremo scrivere musica, coreografarla e metterla in scena. Ed è molto lavoro.’ Ma Kevin si è emozionato. Penso di aver attinto alla mia specialità di creare qualcosa 'non troppo buono, non troppo male.'"



A voi è piaciuto il musical? Fatecelo sapere nei commenti e date un'occhiata alla nostra recensione dei primi due episodi di Hawkeye.