Hawkeye, la produttrice svela:'Il Clown cattivo cambierà rispetto ai fumetti'

Hawkeye, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe, si concentrerà sui personaggi di Clint Barton e Kate Bishop ma conterrà molti altri personaggi di Marvel Comics. Nello show farà la sua apparizione Yelena Belova, così come Echo e soprattutto il perfido villain noto come il Clown, che subirà alcuni cambiamenti.

Nella serie a fumetti di Occhio di Falco, il Clown è un mercenario di nome Kazimierz Kazimierczak. Viene assunto dai Tracksuit Draculas (i 'Dracula in tuta'), e da molti altri boss mafiosi con l'obiettivo di eliminare Clint Barton; tuttavia alla fine viene fermato da Kate Bishop.



Nell'MCU tuttavia sarà inserito in maniera differente, come racconta la produttrice Trinh Tran:"Non posso dire molto su come il suo personaggio si sviluppa in questa serie ma quello che posso dire è che parte della cosa interessante nel portare in vita questi personaggi dei fumetti è che vogliamo dargli una nuova svolta. Penso che parte della storia di Kazi nei fumetti sia un po' legata a com'è il mondo di Kate nella versione di Matt Fraction. Ma ciò non è necessariamente vero nell'MCU, perché una volta che esploriamo il personaggio possiamo andare in qualsiasi direzione". Matt Fraction doveva recitare in Hawkeye ma il COVID-19 gli ha impedito di far parte del cast.



Sarà interessante scoprire in che modo il Clown cattivo verrà rappresentato all'interno della serie con protagonista Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Occhio di Falco e Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop.

La miniserie si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Nella serie giocherà un ruolo importante anche l'incontro tra Clint e Yelena.