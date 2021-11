Hawkeye, la produttrice sull'interprete di Echo: 'Ci ha davvero impressionato'

Hawkeye sta per arrivare, e con essa nuovi personaggi. Lo show del MCU sarà disponibile su Disney+ a partire dal 24 Novembre, e ci presenterà tra i tanti anche Maya Lopez, nota come Echo nei fumetti della Marvel. Il personaggio sarà interpretato da Alaqua Cox. La produttrice Marvel Trinh Tran ha parlato dell'interprete di Echo in un'intervista.

Alaqua Cox è un'attrice alla sua prima esperienza, e la produttrice ha ammesso che questo è stato un problema inizialmente. Infatti la sua inesperienza ha causato nervosismo negli altri professionisti sul set, e il suo fare sfrontato non è andato a genio a molti. Ma proprio quest'ultimo elemento è stato in realtà molto importante per la costruzione del personaggio.

"È una tale badass nella serie", ha detto Tran a Murphy's Multiverse. "Ci ha davvero impressionato con la sua determinazione e il lavoro che ha messo nel far sì che Maya Lopez sia come tutti vogliono". La produttrice ha poi sottolineato la difficoltà del lavorare su un ruolo così. Quello che desideravano era infatti dimostrare che può esistere un personaggio che è sordo ma che è un supereroe a pieno titolo.

Ai tempi dei casting l'attrice lavorava in una fabbrica, e quando i suoi amici le hanno parlato del casting call, ci ha provato subito. "Hanno visto che erano alla ricerca di un'attrice nativa americana e sorda", ha dichiarato. "Rientravo perfettamente nel profilo, quindi ho deciso di provarci. Non ho mai visto nessuno sullo schermo che sia come me... sordo, un amputato". Cox ha ammesso che la sua vita è già cambiata molto, e che dopo aver preso il ruolo ha abbandonato il college. Adesso non vede l'ora di far vedere a tutti di cosa è capace.

E potrà farlo presto nella nuova serie Marvel, Hawkeye di cui è arrivato un poster recentemente, e che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 24 Novembre.