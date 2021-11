Hawkeye, il nuovo promo della serie Marvel fa luce sulla Tracksuit Mafia

I primi due episodi di Hawkeye sono stati accolti bene dal pubblico di Disney+, e nei giorni scorsi abbiamo registrato anche il commento di Vincent D'Onofrio sui recenti leak relativi alla serie. Il nuovo promo pubblicato sui social dal Marvel Studios si concentra su alcuni personaggi già incontrati la scorsa settimana.

Stiamo parlando della Tracksuit Mafia, una gang incontrata nei primi episodi di Hawkeye. I suoi elementi sono descritti come "Maschi bianchi, tra i trenta e i quarant'anni, o forse sui venti, MOLTO BIANCHI! Dell'Est europeo o della Russia forse? FACCE PAFFUTE."

Le immagini del promo sono visibili anche nel post Instagram in calce alla notizia, mentre le prossime puntate in programma, la terza e la quarta, potrebbero essere gli episodi più brevi di Hawkeye. La Tracksuit Mafia ha debuttato nel fumetto di Hawkeye di Matt Fraction e David Aja, ed è molto fedele a quella appena approdata nel Marvel Cinematic Universe. Sembra improbabile la presenza della banda in tutti gli episodi di Hawkeye, ma si tratta in ogni caso di una minaccia non irrilevante, dal momento che la Tracksuit Mafia è riuscita a bruciare l'appartamento di Kate e a catturare lo stesso Clint Barton.

La gang potrebbe essere al servizio di Alaqua Cox, che potrebbe essere tra gli antagonisti principali in Hawkeye e che avrà in futuro una sua serie spin-off.

Probabilmente i prossimi episodi di Hawkeye su Disney+ ci daranno nuove informazioni in tal senso.