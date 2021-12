Hawkeye, il nuovo promo della serie Marvel è un omaggio a Echo

Con il terzo episodio di Hawkeye, uscito mercoledì scorso su DisneyPlus, abbiamo conosciuto la storia di Maya Lopez, nota anche come Echo, interpretata da Alaqua Cox. E' lei la protagonista dell'ultimo promo diffuso sui social dai Marvel Studios.

I fan sembrano aver apprezzato fin da subito la new entry di Hawkeye, e anche per questo il promo è incentrato sul personaggio di Maya Lopez. Inoltre, Echo avrà uno spin off dedicato, al momento ancora in fase di sviluppo, che arriverà sempre in streaming su DisneyPlus.

A fine articolo potete vedere il breve video del nuovo promo Marvel pieno di azione, accompagnato dalla didascalia: "Ha una missione ben chiara e niente potrà ostacolarla".

Di recente, Alaqua Cox aveva raccontato della sua prima esperienza da attrice professionista sul set di Hawkeye al fianco di Jeremy Renner e Hailee Steinfeld: "E' stato un onore lavorare con entrambi. Sono attori spettacolari e ho imparato molto osservandoli dal dietro le quinte" ha raccontato Cox.

L'attrice ha rivelato anche che era molto nervosa nel suo primo giorno di set e che Renner e Steinfeld sapevano il linguaggio dei segni e lo avevano imparato per metterla a suo agio fin da subito: "Ho pensato che fosse carino da parte loro sforzarsi per imparare le basi della Lingua dei Segni Americana per comunicare con me. Significa molto per me in quanto persona sorda".

Se volete conoscere meglio il personaggio di Maya Lopez e la sua storia raccontata nei fumetti Marvel, ecco il nostro approfondimento su Echo.