Hawkeye, il nuovo promo della serie Marvel trae ispirazione dai fumetti!

Mancano quasi due settimane alla prima mondiale di Hawkeye e i Marvel Studios sono al lavoro per promuovere i primi due episodi dello show. Qualche ora fa è stato pubblicato un nuovo promo per la serie che prende spunto dal fumetto iconico di Occhio di Falco. Le animazioni nel video ricordano le cover di David Aja nel lavoro con Matt Fraction.

La coppia di registe Bert & Bertie, la serie spera di 'rompere gli schemi' con la serie che ha per protagonista Jeremy Renner.



Le due registe hanno dichiarato che vedremo un Occhio di Falco completamente diverso:"La produttrice esecutiva di Endgame e Hawkeye, Trinh Tran, ha le sue opinioni forti sulle cose ma istintivamente sa anche cosa è giusto per l'universo Marvel. Come tutti abbiamo visto con la tv, a questo punto si tratta di rompere gli schemi, quindi Trinh non si è mai preoccupata di attenersi al vecchio piano o di attenersi in maniera religiosa al background di un personaggio. Occhio di Falco, per esempio, è un po' diverso da come l'abbiamo visto. Ma Jeremy era completamente inserito in questo mood, e lei è sempre stata interessata alla freschezza".



Hawkeye debutterà su Disney+ il prossimo 24 novembre. La serie vede al centro delle vicende il personaggio di Occhio di Falco, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Jeremy Renner. Il cast dello show è completato da Hailee Steinfeld, Florence Pugh e Vera Farmiga.



Cosa ci svela il trailer di Hawkeye? Scopritelo nel nostro approfondimento.