Hawkeye, pronte le riprese dello spin-off Echo? Alaqua Cox impressionante su Instagram

Mentre la data d'uscita di Hawkeye si avvicina sempre di più, sembra già tutto pronto per l'inizio delle riprese di Echo, spin-off già programmato sul nuovo personaggio Marvel che esordirà nella serie tv con Jeremy Renner, dove sarà interpretato da Alaqua Cox.

La nuova star del Marvel Cinematic Universe nelle scorse ore ha condiviso un video del suo allenamento, rivelando ai fan di aver raggiunto un importante traguardo nel powerlifting. "Ora posso sollevare più del mio peso corporeo", ha condiviso la Cox con la clip che la ritrae in palestra. L'attrice è pronta al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe per il prossimo novembre, quando Hawkeye sarà trasmessa in esclusiva su Disney+. Dopodiché il suo personaggio, Echo, storicamente legato all'universo narrativo di Daredevil nei fumetti Marvel, godrà di un suo spin-off ufficiale, per il quale non sono disponibili al momento molte informazioni.

In Occhio di Falco, Alaqua Cox farà parte di un cast ricchissimo che includerà oltre a Jeremy Renner (Clint Barton) e Hailee Steinfeld (Kate Bishop) anche Tony Dalton (Jack Duquesne/Swordsman), Vera Farmiga (Eleanor Bishop) e Florence Pugh, che riprenderà il ruolo di Yelena Belova col quale ha esordito in Black Widow.

Occhio di Falco esordirà su Disney+ dal 24 novembre prossimo. Le riprese di Echo inizieranno prossimamente, al momento lo spin-off non ha una data d'uscita.