Hawkeye, siete pronti per il finale? Godetevi questi nuovi trailer e poster ufficiali

Ci siamo: mancano pochissime ore al finale (di serie? Di Stagione?) di Hawkeye, e nell'attesa di scoprire cosa accadrà nell'ultimo episodio, perché non godersi questo nuovo trailer e l'ultimo poster ufficiale dello show?

Tutti i protagonisti (e gli antagonisti) di Hawkeye riuniti in unico poster: è ciò che vedrete se darete un'occhiata al post in calce ala notizia, assieme a un nuovo trailer che anticipa la resa dei conti con colui che sta manovrando tutto da dietro le quinte Kingpin.

Nel sesto e ultimo episodio di Hawkeye che arriverà nelle prossime ore su Disney+ infatti, i nodi verranno finalmente al pettine: perché Eleanor Bishop sembra lavorare con Kingpin? Cosa è successo davvero la notte dell'assassinio del padre di Maya? Yelena e Clint lotteranno di nuovo l'una contro l'altro? Quale sarà il ruolo di Kate Bishop in tutto ciò? Clint arriverà a casa in tempo per Natale? Quanto adorabile sarà Lucky The Pizza Dog in questo episodio?

Come vedete, sono davvero tante le domande a cui questi ultimi 50+ minuti di Hawkeye dovranno rispondere, ma è possibile che se ne creeranno ancor di più una volta arrivati al suo termine.

Voi quanto hype avete per l'ultimo episodio di Hawkeye? E qual è finora la vostra serie preferita tra quelle firmate dai Marvel Studios? Fateci sapere nei commenti.