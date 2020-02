Hawkeye: prosegue la ricerca per l'interprete di Kate Bishop nella serie Marvel

Dopo il rumor sulla presenza di Trickshot nella Trickshot nella serie su Hawkeye, è emersa in rete una nuova indiscrezione su un altro atteso personaggio che apparirà nello show: Kate Bishop.

Stando a a quanto riportato da MCU Cosmic, i Marvel Studios starebbero infatti proseguendo le ricerche per l'interprete dell'erede di Occhio di Falco in caso di una rinuncia di Hailee Steinfeld, che rimane comunque la prima scelta assoluta per il ruolo.

A breve Kevin Feige e co. dovrebbero incontrare un paio di attrici di cui però non è stato rivelato il nome: secondo il sito, entrambe hanno già partecipato a vari film e una di loro ha recitato come co-protagonista in un film di fantascienza ad alto budget. In caso voleste indovinare di chi si tratta, il report fa sapere che i nomi di queste due attrici non sono ancora emersi nei vari fan-casting in giro per il web.

Nonostante le voci su un possibile rinvio, smentite in seguito anche dalla Disney, è stato confermato che lo sviluppo di Hawkeye sta proseguendo come previsto in vista dell'uscita ad autunno 2021. Per quanto riguarda l'approdo del MCU su Disney+, nei giorni scorsi è stato pubblicato un primo teaser di The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.