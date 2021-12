Hawkeye, uno dei protagonisti ci racconta la sua 'particolare' audizione

Dopo la delusione dei fan per l’assenza di un grande personaggio in Hawkeye, si torna a parlare della serie Marvel grazie ad una recente intervista di Fra Fee, interprete di Kazi nella serie.

Nello specifico l’attore ci parla della stravagante esperienza riguardante l’audizione, che ha tenuto via Zoom, per questo prestigioso ruolo. In particolare ci dice: “Sì, si è trattato di una cosa via Zoom, a cui ora sono un po’ più abituato. Insomma, è davvero difficile recitare battute che dovrebbero essere molto emozionanti con quella cosa in mezzo allo schermo. Comunque è stato spiazzante, ma tutti abbiamo trovato un modo per abituarci. Però è così che è andata l’audizione, il che spiega la mia totale incredulità alla notizia di essere stato preso per la parte. Poi ho semplicemente preso un aereo per Atlanta e tutto d'un tratto ero dentro il Marvel Cinematic Universe.”.

Dopodiché, prosegue raccontandoci dello stato di shock dopo aver scoperto di aver ottenuto la parte, infatti, al di là della grande opportunità per la sua carriera, ci spiega di come sia un grande fan della Marvel, essendo cresciuto con i cartoni animati di Spider-Man in televisione ed avendo visto tutti i film del MCU da Iron Man in poi, che rimane tuttora uno dei suoi preferiti in assoluto.

