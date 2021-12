Hawkeye, le prove dei combattimenti nel nuovo video di Fra Fee

La serie su Occhio di Falco si è conclusa ieri, con l'ultimo episodio arrivato su Disney+. Mentre molti fan sono delusi dai pochi camei in Hawkeye, altri apprezzano la qualità del prodotto, curato da ogni punto di vista. Di livello sono sicuramente le scene d'azione, di cui possiamo vedere le prove nel nuovo video pubblicato da Fra Fee.

L'attore irlandese nella serie ha interpretato Kazi, l'aiutante di Maya, che molti sperano di vedere in futuro vestire i panni de Il Clown. Come molte altre star della Marvel hanno fatto nel corso di quest'anno, anche lui ha condiviso su Instagram un video in cui lavora su alcune coreografie di combattimento con una delle sue controfigure, Richard King. Al video, l'attore ha accompagnato una didascalia: "Un applauso alla squadra incredibilmente brillante di acrobazie su @hawkeyeofficial guidata dalla leggenda @heidimoneymaker - questo gruppo è stato così paziente, incoraggiante, gentile - è stato un grande divertimento lavorare con loro. Grazie mille. Grazie alla (una delle) mia controfigura @rich_m_king."

I fan, ovviamente, sono molto incuriositi da questo personaggio, che sembra avere gran potenziale. Chissà, magari lo esplorerà dopo Hawkeye diventando Il Clown. In ogni caso l'attore ha parlato proprio di Kazi, raccontando la sua esperienza. "Ero pienamente consapevole delle origini di questo personaggio. E credevo che fosse un personaggio proprio intrigante nei fumetti", ha spiegato Fee. "C'era molto che potevo prendere dalla sua personalità nei fumetti. Quello che adoro di Kazi, è che è davvero intenso, un po' meditabondo, tutto sta portando alla superficie il senso di se stesso. E penso che questo accada perché sta covando un sacco di cose. Ci sono tanti problemi e molte cose dolorose che sono accadute. E anche passioni radicate che rendono questo personaggio molto intrigante che lo rendono diverso dalle sue controparti nella mafia."

Voi cosa ne pensate di Kazi, vorreste vedere di più di lui? Intanto potete godervi il video delle prove con gli stunt che troverete in fondo all'articolo!