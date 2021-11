Hawkeye, primo punteggio su Rotten Tomatoes per la la serie di Disney+: avrà fatto centro?

Un primo punteggio per la nuova serie Marvel di Disney+ Hawkeye è stato rivelato dal sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes: scopriamo insieme se Clint Barton e Kate Bishop (e Lucky The Pizza Dog) hanno fatto centro, oppure no.

È quel periodo dell'anno: quello in cui una nuova serie del MCU arriva su Disney+, e il suo punteggio su Rotten Tomatoes viene rivelato.

Ma se per vedere Hawkeye dovremo attendere ancora qualche ora, per un punteggio provvisorio a indicare il gradimento della critica della serie tv con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld non dobbiamo andare oltre.

La quarte serie Marvel di casa su Disney+ ha infatti totalizzato un 85% di gradimento su 35 recensioni della stampa, posizionandosi per il momento all'ultimo posto della classifica se messa a confronto con gli show che l'hanno preceduta (WandaVision 97%, The Falcon and The Winter Soldier 93% e Loki 98%), ma portandosi a casa comunque un gran bel risultato.

Questo è ovviamente solo un punteggio provvisorio, al quale domani si aggiungerà anche quello del pubblico, ma da quanto si legge in giro sembra che i Marvel Studios abbiano messo in cassaforte un altro grande successo.

Se siete curiosi di saperne di più, qui trovate la nostra recensione dei primi due episodi di Hawkeye.