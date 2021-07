Hawkeye, quando esce la nuova serie Marvel? Arrivano importanti indizi

Dopo il forzato stop alle produzioni causato dalla pandemia, il calendario delle prossime uscite Marvel è serratissimo, e in mancanza di comunicazioni ufficiali il pubblico continua a chiedersi quando uscirà Hawkeye. In attesa di saperne di più sulla serie con Jeremy Renner, nel nostro video proviamo a fare il punto della situazione.

Le immagini sono visibili anche all'interno della notizia, oltre che sul nostro canale YouTube, e in base ad alcuni indizi social possiamo farci un'idea della possibile data di uscita di Hawkeye.

Dopo Loki, che sta per concludersi con l'ultimo episodio in programma questo mercoledì su Disney+, è già stata annunciata l'uscita della nuova serie What If..., ma sullo show su Occhio di Falco i Marvel Studios non si sono ancora ufficialmente espressi. Nei giorni scorsi, però, in un post su Instagram, Lauren Ridloff ha scritto che la serie sarà "pronta per l'autunno", pubblicando anche una foto insieme ad Alaqua Cox, che interpreterà Echo in Hawkeye.

Si tratta di un dato ancora abbastanza vago, in fondo ci sono in ballo ben tre mesi, ma sempre su Instagram Fra Free ha circostanziato maggiormente, parlando di "novembre". Non è ancora ufficiale, ripetiamolo, ma è possibile che i Marvel Studios scelgano proprio questa data per Hawkeye, in cui rivedremo anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena.

Di sicuro, al momento, sappiamo che Hawkeye sarà l'ultima serie Marvel pubblicata nel 2021, e che arriverà quindi dopo Ms. Marvel.