Hawkeye, quando esce la serie di Occhio di Falco su Disney+?

Dopo una lunga carriera trascorsa come elemento secondario dei film della Marvel, Occhio di Falco di Clint Barton si sta finalmente preparando a mostrare tutto il suo potenziale in una serie televisiva di Disney+ interamente dedicata "al ragazzo con le frecce".

La serie Disney+ Hawkeye sarà presentata in anteprima questo autunno e, se la scena post-credit di Black Widow è indicativa, lo spettacolo potrebbe essere una delle migliori produzioni del Marvel Cinematic Universe di questa Fase 4. Come sempre, Disney e Marvel non lasciano trapelare molti dettagli, ma ecco tutto quello che possiamo dirvi.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, Marvel ha confermato che Hawkeye andrà in onda alla "fine del 2021". Se la serie seguirà le orme di Loki, è probabile che gli episodi usciranno settimanalmente sulla piattaforma di streaming ogni mercoledì mattina.

Passando al cast, invece, Jeremy Renner è stato confermato per tornare nei panni dell'arciere più famoso degli Avenger, ma sarà affiancato da diversi volti nuovi, tra cui Hailee Steinfield (Dickinson) nei panni della sua protetta, Kate Bishop. Florence Pugh tornerà come Yelena Belova; Vera Farmiga interpreterà Eleanor Bishop; Alaqua Cox affronterà Maya Lopez, alias Echo, un supereroe sordo e membro della Cheyenne Nation e Fra Fee interpreterà un personaggio sconosciuto di nome Kazi. Appariranno anche Tony Dalton, Zahn McClarnon e Brian d'Arcy James.

Infine, per quanto concerne la trama, gli unici dettagli rivelati finora sono che lo show sarà una "serie di avventure in cui Clint Barton, alias Occhio di Falco, passerà il testimone a Kate Bishop", secondo quanto riferito da Variety. Ma per coloro che hanno un occhio per il design e una conoscenza più che passeggera dei fumetti Marvel, c'è motivo per ulteriori speculazioni.

In una clip che Renner ha condiviso su Instagram dal Comic Con di San Diego nel 2019, sono presenti alcuni secondi dei crediti di Hawkeye, abbozzati in uno stile molto simile ai disegni di David Aja e Annie Wu dal fumetto di Occhio di Falco degli anni 2012-2015 gestito proprio da Aja, Wu e lo scrittore Matt Fraction. Ciò significa che la serie prenderà molti spunti dall'opera fumettistica e quindi potremmo osservare anche elementi sulla storia del personaggio.

Se fosse così, potremmo trovarci in una versione molto più umanizzata di Clint Barton, un eroe imperfetto, a volte persino maldestro, con un debole per il caffè. Sebbene Barton dell'MCU abbia una famiglia e quindi richiederà un livello di maturità che Barton nel fumetto non ha, potremmo almeno ottenere un cameo di Lucky the Pizza Dog (che da solo merita di guardare l'intera serie).

Steinfeld ha anche parlato dell'impatto dei fumetti di Hawkeye sulla sua Kate aumentando la curiosità dei fan verso lo show Marvel. Le riprese di Hawkeye sono state completate, la serie dovrebbe debuttare nel 2021 su Disney+.