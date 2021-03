Hawkeye, quando esce la serie TV Marvel con Jeremy Renner?

Uno dei personaggi più amati dell'intero Universo Cinematografico Marvel è, senza dubbio, Hawkeye, ed ecco il motivo per cui in molti non vedono l'ora di assistere alla serie televisiva interamente dedicata al fantastico Occhio di Falco, che sarà pubblicata da Disney+ all'interno di una Fase 4 dell'MCU sempre più piena di show interessanti.

Il fatto che Occhio di Falco abbia una grande fanbase è stato evidenziato anche dall'enorme successo dell'update di Marvel's Avengers che ha incluso nel suo roster anche Hawkeye, tuttavia oggi vogliamo parlarvi proprio del prodotto Disney, per cercare di comprendere quando la serie TV con Jeremy Renner come protagonista possa vedere la luce.

Lo status dei lavori di Hawkeye

Sembra, da alcune indiscrezioni, che le riprese di Hawkeye stiano per giungere al termine, e ciò dovrebbe essere una buona notizia per coloro che non vedono l'ora di assistere allo show. Tuttavia, prima di arrivare ad ammirare le gesta di Clint Barton, Disney ha svariati altri piani.

Se The Falcon and The Winter Soldier è attualmente in corso, il primo progetto MCU che vedrà la luce subito dopo sarà la serie di Loki, incentrata sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston.

Successivamente, verrà il momento di Marvel's What If…, interessantissimo progetto animato che dovrebbe raccontare tutte le storie alternative rispetto a quanto visto nei film del Cinematic Universe.

Infine, proprio prima di Hawkeye, assisteremo anche alla serie incentrata su Ms. Marvel, e che vedrà il debutto dell'eroina Marvel in live action, la quale sarà interpretata da Iman Vellani.

E quindi Hawkeye? Se tutto andrà come previsto, in ogni caso lo show dedicato al personaggio di Barton dovrebbe arrivare entro la fine del 2021, a questo punto è ipotizzabile tra novembre e dicembre. Se qualcosa dovesse cambiare, invece, potremmo anche aspettare fino ai primi mesi del 2022, ipoteticamente tra gennaio e febbraio. Staremo a vedere.

Ora la palla passa a voi: quando credete che vedremo la serie TV di Hawkeye su Disney+? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!