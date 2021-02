Hawkeye: quando uscirà la serie Marvel con Jeremy Renner?

Tra i sei Avengers originali, Occhio di Falco e Vedevo nera erano gli unici a non avere un film o una serie a loro dedicati. La Marvel ha sopperito a questa mancanza realizzando Black Widow e la serie in arrivo su Disney+ intitolata Hawkeye in cui Jeremy Renner riprende il suo ruolo di arciere.

Clint Barton è stato introdotto per la prima volta nel MCU in Thor del 2011, ha poi giocato un ruolo importante in Avengers del 2012, ma tutti i fan hanno scoperto di più di lui con in Avengers: Age of Ultron, che ha rivelato che Clint aveva una moglie, due figli e un bambino in arrivo.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Hawkeye seguirà Clint mentre addestra Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, destinata a diventare il nuovo Occhio di Falco del MCU. Hawkeye introdurrà inoltre Maya Lopez di Alaqua Cox, alias Echo, nell'MCU, così come William Lopez (Zahn McClarnon). Nello show ci sarà anche Yelena Belova interpretata da Florence Pugh, che sarà introdotta in Black Widow.



A giudicare dalle foto dal set di Hawkeye sembra che lo spettacolo sarà fortemente ispirato alla serie di fumetti di Matt Fraction e David Aja con l'inclusione del cane di Burton, Lucky, alias Pizza Dog.



Proprio oggi è stata svelata la data d'uscita di Loki, mentre una data specifica di uscita per Hawkeye deve ancora essere annunciata, ma arriverà su Disney+ alla fine del 2021.