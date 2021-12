Hawkeye, quanto sono realistici Clint e Kate? Risponde un arciere professionista!

I fan di Hawkeye hanno da poco visto una tenera foto di Jeremy Renner dal set, e aspettano già i prossimi episodi. Guardando le scene con Clint Barton e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), molti spettatori si saranno chiesti quanto realismo ci sia nelle loro abilità con l'arco. E chi è più indicato di un professionista per darci la risposta?

Nel filmato disponibile all'interno della notizia, Lars Andersen, famoso anche per i video su YouTube in cui mostra le sue straordinarie capacità con arco e frecce, guarda alcune scene di Hawkeye e dice la sua sulle "imprese" di Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Analizza i loro movimenti, l'impugnatura, le dinamiche di alcune sequenze e la loro (eventuale) riproducibilità nel mondo reale.

A proposito della nuova serie Marvel in streaming su Disney+, vi abbiamo raccontato anche le parole dei compositori sul musical Rogers. Lo show prende le mosse da una vacanza a New York di Clint Barton con i figli, in occasione del Natale, proprio per vedere uno spettacolo ispirato a Captain America.

Oltre ai due protagonisti, fanno parte del cast di Hawkeye, tra gli altri, anche Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Fra Fee e Brian d'Arcy James. Ha debuttato anche Alaqua Cox nel ruolo di Echo, e stando ai rumor assisteremo presto anche all'apparizione di Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova.