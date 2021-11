Hawkeye, la regista: 'Ecco perchè vedrete un Occhio di Falco totalmente diverso'

Manca sempre meno all'uscita di Hawkeye e molti si domandano come sarà la nuova serie dedicata al personaggio di Occhio di Falco in arrivo su Disney+. A questa domanda, ha in parte voluto rispondere la regista, precisando che il pubblico scoprirà un lato differente dell'eroe Marvel.

Clint Barton dovrà fare i conti con un'oscura minaccia dal suo passato che renderà a dir poco complesso il suo ritorno a casa per Natale, ma stavolta, non potrà contare sull'aiuto degli Avengers, bensì solo su quello di Kate Bishop, una giovane arciere di 22 anni.

"La produttrice esecutiva di Endgame e Hawkeye, Trinh Tran, ha le sue opinioni forti sulle cose, ma istintivamente sa anche cosa si sente giusto per l'universo Marvel", ha detto Bertie, parte del duo di registi Bert e Bertie, a GamesRadar+. "Come abbiamo visto tutti con la TV, a questo punto si tratta di rompere gli schemi, quindi Trinh non si è mai preoccupata di attenersi al vecchio piano o di attenersi religiosamente alla storia che conosciamo di un personaggio. Occhio di Falco, per esempio, è un po' diverso da come l'abbiamo visto. Ma Jeremy era completamente d'accordo con il nuovo tono che voleva attribuire al personaggio, quindi lei ha voluto in tutti modi rendere la serie molto più fresca e divertente".

Dieci anni dopo la sua prima apparizione in Thor – e dopo che i Marvel Studios hanno ampliato l'MCU sul piccolo schermo con WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki – con l'aggiunta di Hailee Steinfeld in Hawkeye, la serie potrebbe apparire un po' più assurda e fuori dagli schemi rispetto a ciò che il pubblico si aspetta.

"Renner voleva che la sua prima serie da protagonista fosse dedicata ad un personaggio reale e autentico", ha detto Bertie. "Penso che Jeremy fosse d'accordo sin dall'inizio con il tono dello show un po' più scanzonato che sa sempre come strappare una risata".

