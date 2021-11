Hawkeye: il regista parla dell'incontro tra Yelena e Occhio di Falco nella serie Marvel

La serie incentrata su Hawkeye è la prossima del Marvel Cinematic Universe ad approdare in streaming con i primi due episodi che verranno diffusi su Disney+ a partire dal 24 novembre. Sappiamo che nel corso delle puntate appariranno una serie di nuovi personaggio ma tra loro potrebbe esserci anche un inatteso ritorno di un volto già noto: Yelena.

Il regista dello show Marvel, infatti, ha parlato del ritorno di Yelena Belova, ovvero il personaggio interpretato da Florence Pugh in Black Widow e "sorella" di quest'ultima nella famiglia fittizia che i russi avevano infiltrato negli Stati Uniti con Natasha ancora bambina.

Il regista di Hawkeye Rhys Thomas ha dichiarato a tal proposito: "Non ne posso parlare. Conosciamo il loro passato così come quello che è successo in Endgame. Clint affronterà le conseguenze di tutto ciò nei primi due episodi. Ma sul loro incontro... non posso dire nulla, facciamo finta che non ne sappia nulla. Immaginate se Yelena e Clint si incontrassero e fossero felici, bevono un caffè e basta! Per noi Hawkeye è una storia stand-alone ambientata a Natale, è una storia a sé stante ambientata in un suo mondo. Ma essendo Marvel Cinematic Universe ci saranno dei collegamenti e, chiaramente, il finale di Black Widow è collegato a questa serie".

Hawkeye debutterà con i primi due episodi in streaming su Disney+ dal 24 novembre, per poi uscire con una puntata a settimana ogni mercoledì, fino al 22 dicembre, proprio in prossimità delle festività natalizie che fanno da sfondo alle avventure di Clint Barton (interpretato da Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Nel frattempo vi lasciamo alle nuove immagini di Hawkeye in cui compare anche il personaggio di Echo. Ricordiamo che Disney ha già annunciato la serie Marvel incentrata su Echo.