Hawkeye, il regista Rhys Thomas: 'Ecco perché sarà diversa dalle altre serie Marvel'

Manca sempre meno al debutto di Hawkeye, che arriverà in streaming su Disney+ a partire dal 24 novembre. Dopo il nuovissimo teaser di Hawkeye diffuso ieri, ecco cosa afferma il regista di tutti gli episodi, Rhys Thomas.

L'espansione del Marvel Cinematic Universe nella produzione seriale di Disney+ ha preso il via solo a gennaio di quest'anno, ma con Hawkeye siamo già alla quinta serie all'esordio nel 2021.

Finora, la produzione Marvel/Disney si è caratterizzata per una grande varietà di generi e tematiche, dalla sit-com WandaVision alla serie animata What If...?, passando per l'azione e la fantascienza di The Falcon and the Winter Soldier e Loki. L'unica cosa che tutte queste serie TV hanno in comune è il fatto che tutti gli episodi siano stati diretti da un solo regista.

Non è questo il caso di Hawkeye, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe: infatti, alcuni episodi saranno diretti da Rhys Thomas (già regista del Saturday Night Live) e altri dal duo Bert & Bertie, nome d'arte delle registe Amber Finlayson e Katie Ellwood.

In una recente intervista, Rhys Thomas ha raccontato come si è svolto il lavoro di regia che, secondo lui, renderà la serie unica tra gli show Marvel che abbiamo visto finora: "Il lavoro in TV è molto diverso da questo tipo di produzioni. Jonathan Igla e tutto il reparto sceneggiatura hanno avuto molto lavoro da fare" ha raccontato il regista britannico. "In alcune giornate accadeva che io e Bert e Bernie ci sovrapponessimo. Magari arrivavo la mattina e poi passavo la palla a loro, condividendo la stessa crew. Abbiamo trovato un sottile equilibrio, unico".

Oggi, inoltre, la produttrice esecutiva della serie Trinh Tran, ha affermato che Hailee Steinfeld in Hawkeye è perfetta nel ruolo di Kate Bishop. Non ci resta che vederlo con i nostri occhi a partire dal 24 novembre, data in cui debutteranno i primi due episodi di Hawkeye su Disney+.