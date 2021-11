Hawkeye, il regista rivela: 'Jeremy Renner voleva esplorare l'oscurità di Ronin'

Il prossimo appuntamento con una serie Marvel su Disney+ fissato sul calendario per gli amanti del Marvel Cinematic Universe è quello con Hawkeye i cui primi episodi arriveranno il 24 novembre sul servizio di streaming.

L'ultima volta che 'abbiamo visto Clint Barton in Avengers: Endgame, ha attraversato un momento davvero oscuro. Dopo aver perso la sua famiglia a causa dello schiocco di Thanos, Clint ha assunto il ruolo di Ronin e ha iniziato ad uccidere. Alla fine si è pentito e si è unito ai suoi compagni di squadra per annullare le conseguenze dello schiocco, riportando in vita i suoi cari. Tuttavia, il trailer di Hawkeye, ci ha fatto ampliamente capire che il suo tempo come Ronin non passerà inosservato nella serie in arrivo.



Secondo i registi dietro lo spettacolo, Rhys Thomas e il duo di registi Bert & Bertie, questo aspetto era qualcosa che Jeremy Renner era molto desideroso di esplorare. Parlando con Total Film Magazine il trio ha rivelato di aver collaborato con il protagonista nel decidere il tono della serie. Bertie ha detto che voleva che fosse "reale e autentico" e che avesse una certa leggerezza, cosa che Renner ha sostenuto: “Penso che Jeremy fosse d'accordo sin dall'inizio con il tono dello show non troppo serio per tutto il tempo; la sua leggera assurdità e quella dinamica amico-poliziotto”.

Questo tono spensierato è stato sottolineato nel marketing, che ci ha presentato la serie ambientata a Natale. Bert ha aggiunto che Renner ha spinto per includere un po' più del lato Ronin dell'eroe: “Voleva l'oscurità. Voleva esplorarla. E ci sono momenti in cui il Ronin-Clint riemerge. È molto importante avere quelle profondità che puoi esplorare, in modo che possa venirne fuori”. I primi due episodi di Hawkeye debutteranno su Disney Plus il 24 novembre.