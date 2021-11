Hawkeye, il regista voleva a tutti i costi inserire un altro Avenger: ecco quale!

Le prime due puntate di Hawkeye sono finalmente disponibili in streaming su Disney+ e il regista Rhys Thomas, che ha diretto tre dei sei episodi della serie Marvel con Jeremy Renner ha parlato delle sue intenzioni sull'inserimento di uno specifico personaggio nello show. Già in precedenza altri personaggi dei film Marvel erano apparsi nelle serie.

Nel corso delle precedenti serie Marvel altri membri degli Avengers erano apparsi seppur brevemente, è il caso ad esempio di Don Cheadle / War Machine che abbiamo potuto vedere nel corso di The Falcon and the Winter Soldier. Nel corso di Hawkeye ci saranno solo new entry, come Echo, Swordsman e ovviamente Kate Bishop, ma anche personaggi già noti ma su tutti doveva essere incluso anche l'inserimento di un noto Avengers, un'idea che alla fine non si è potuta realizzare.

Nel corso di un'intervista a The Playlist, il regista Rhys Thomas ha rivelato di aver combattuto duramente per inserire Ant-Man nello show: "Non voglio rivelare niente perché introdurremo alcuni personaggi ma ci doveva essere anche Ant-Man, la dinamica tra Jeremy e Paul Rudd mi ha sempre divertito. Mi divertiva la chimica che avevano nel press tour all'epoca di Avengers Endgame.

"Quindi Ant-Man era un personaggio che sentivo sarebbe stato bello da utilizzare nell'assurdità della situazione di Clint. Ma dovevo trovare il modo di legarlo a lui. Vorrei rivelare tutte le mie note e idee. A volte mi svegliavo nel cuore della notte pensando di aver risolto tutto. Così sei tutto contento perché non vedi l'ora di presentare quell'idea a tutti, ma lì poi arriva una persona come Kevin Feige che supervisiona tutto e ti dice: 'Sì è una buona idea ma lo stiamo già facendo in quest'altro film'. A volte vogliono vederti mentre ti avvicini ai loro piani così possono indirizzarti verso un'altra direzione".

Su queste pagine trovate le nostre prime impressioni su Hawkeye. Ricordiamo chele riprese di Ant Man 3 sono terminate.