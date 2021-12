Hawkeye, le registe assicurano:'Il mistero sullo 'zio' di Maya Lopez verrà presto risolto'

L'avvento delle piattaforme streaming ha mutato radicalmente il modo in cui gli utenti fruiscono di film e serie tv. Ma anche la distribuzione stessa dei prodotti si è modificata. E dopo un exploit di serie disponibili interamente e in un colpo solo con tutti gli episodi, ora streamer come Disney+ pare siano tornati un po' all'antico.

Così come Amazon con The Boys anche Disney+ ha deciso di adottare la strategia di pubblicare episodi scaglionati dello show.

Tra teorie su Laura Barton e ipotesi, nell'ultimo episodio di Hawkeye, è stato introdotto un presunto 'zio' di Maya Lopez e sin da subito sono partite le speculazioni sulla sua identità, considerando che gli episodi dello show escono a cadenza scaglionata.



Le registe dello show, Bert and Bertie, hanno assicurato tuttavia che il mistero verrà presto svelato:"I registi Marvel sono esperti nel giocare sui temi dei loro show ma non ti lasciano mai in sospeso" ha dichiarato Bert "O per troppo tempo" si è corretta, sorridendo, in seguito.



Secondo molti lo 'zio' si rivelerà essere Wilson Fisk, interpretato da Vincent D'Onofrio, colui che ha interpretato Kingpin nelle tre stagioni di Daredevil, personaggio strettamente legato alle origini di Lopez (Alaqua Cox). Non è chiaro se si tratti di un coinvolgimento di Kingpin o meno.



Nessuna delle due registe ha svelato l'arcano ma nel frattempo potete scoprire cosa racconta Fra Fee su Il Clown, personaggio connesso a Kazi.