Hawkeye, le registe sembrano confermare: Hailee Steinfeld sarà la Kate Bishop del MCU?

Mentre restiamo in attesa di novità sul rumor che vorrebbe la presenza di Florence Pugh in Hawkeye, dal web è emersa quella che sembra un'ulteriore conferma (seppur non ufficiale) del fatto che Kate Bishop sarà interpretata da Hailee Steinfeld.

In queste ore la star di Bumblebee ha stuzzicato i fan con un immagine di una donna con tre occhi che indossa una fascia viola in riferimento al suo segno zodiacale, il sagittario, e al suo imminente compleanno. Se molti hanno interpretato l'emoji dell'arco presente nella didascalia del post come un potenziale riferimento al suo coinvolgimento nella serie Marvel, a dare un'ulteriore conferma potrebbero averci pensato Bert & Bertie, le registe di Hawkeye, che hanno risposto alla Steinfeld con tre cuori viola tramite il loro account verificato.

In ogni è caso è solo una questione di tempo prima dell'annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios, anche perché un cartello apparso a Brooklyn ha anticipato che parte delle riprese di Hawkeye si svolgeranno a New York a partire da domani, 2 dicembre, mentre la produzione principale si terrà ad Atlanta, in Georgia.

A voi piacerebbe vedere la Steinfeld nei panni del personaggio? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.