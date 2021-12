Hawkeye, le registe stregate da Florence Pugh: 'è divertente e d'ispirazione'

Mancano solo due episodi alla fine di Hawkeye, la serie Disney+ con protagonisti Clint Barton (Jeremy Renner) e Hailee Steinfeld (Kate Bishop) ci ha rivelato notizie sorprendenti in praticamente ogni episodio. Il quarto ha visto anche il ritorno di un attesissimo personaggio: Yelena Belova di Florence Pugh.

Anche se è comparsa solo per pochi secondi è sicuro dire che i fan sono stati più che felici di rivederla in scena e apparentemente, le registe della serie la pensano allo stesso modo. In una recente intervista con Entertainment Tonight, Bert e Bertie hanno elogiato Pugh per essere "davvero coraggiosa" con il suo approccio a Yelena, ed essere anche "divertente e d’ispirazione".



"Guardare il suo processo decisionale ed essere davvero coraggiosa con il personaggio non solo è stato stimolante, ma anche molto divertente", ha rivelato Bert, prima di scherzare, "la cosa fantastica di lei è che è pazza come noi!"



"Essere fan di Florence e di quello che aveva fatto con il personaggio di Yelena, è stato molto eccitante", gli ha fatto eco Bertie. Il ruolo di Pugh nello show è stato confermato per la prima volta l'anno scorso e, come ha rivelato la scena post-credit di Black Widow, Yelena è stata mandata a uccidere Clint Barton (Jeremy Renner) da Valentina (Julie Louis-Dreyfus) e dalla sua misteriosa squadra. Vi lasciamo con la nostra recensione del quarto episodio di Hawkeye in attesa del prossimo che sarà disponibile su Disney+ mercoledì 15 dicembre.