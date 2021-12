Hawkeye, i registi parlano di QUEL riferimento a Spider-Man: No Way Home

Nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter, i due registi della serie Marvel Hawkeye Bert e Bertie hanno discusso dell'easter egg su Spider-Man: No Way Home inserito nella serie con Jeremy Renner protagonista e se sapevano in anticipo dell'effettivo collegamento con la pellicola campione d'incassi diretta da Jon Watts.

Per chi non lo sapesse, nel corso del penultimo episodio di Hawkeye, durante la conversazione tra Yelena e Kate Bishop nell'appartamento di quest'ultima, si fa riferimento alla nuova versione della Statua della Libertà che poi fa la sua effettiva apparizione nel terzo atto di Spider-Man: No Way Home. Innanzitutto, ai registi è stato chiesto se sapessero che tale riferimento sarebbe stato incluso nell'ultimo film sull'Arrampicamuri.

"Sì, lo sapevamo", hanno risposto. "C'era bisogno di conoscere le basi. Per cose come questa potrebbe esserci stato un riferimento più ampio negli script originali. Amiamo l'idea di conoscere queste cose. Vedi proprio come tutto si interseca insieme. E questa era una di quelle cose che sapevamo in anticipo".

Notizia dell'ultim'ora il fatto che il finale di Hawkeye avrebbe dovuto includere anche un cameo di Charlie Cox come Matt Murdock, andando quindi a formare nuovamente la coppia Daredevil/Kingpin che tanti scontri memorabili aveva regalato ai fan durante la serie Netflix dedicata al diavolo di Hell's Kitchen.Non solo Charlie Cox, comunque: secondo alcuni insider il finale avrebbe dovuto prevedere un numero maggiore di scene con Kingpin e Maya, con il personaggio di Vincent D'Onofrio protagonista addirittura di una scena post-credit.

Su queste pagine vi sveliamo, inoltre, il possibile destino di Kingpin dopo Hawkeye.