Hawkeye, i registi sui superpoteri di Echo: 'Il suo passato l'ha resa forte'

Grazie ad alcuni flashback l'ultima puntata di Hawkeye diffusa in streaming su Disney Plus ci ha dato modo di conoscere il passato del personaggio di Echo, interpretato da Alaqua Cox nella nuova serie del Marvel Cinematic Universe. Nel corso di una recente intervista i registi dello show si sono soffermati sul personaggio e sui suoi superpoteri.

Grazie ai flashback abbiamo potuto apprezzare il passato di Echo e le difficoltà che ha dovuto affrontare: non solo la sordità ma anche la disabilità derivante dall'avere una gamba amputata. La tragedia della morte del padre ha quindi forgiato ulteriormente il suo carattere e la sua forza. "E' quello il suo superpotere", hanno dichiarato i registi di Hawkeye Bert e Bertie a TVLine, sul fatto che le disabilità di Echo vengano da lei usate come fonte di superpoteri. "Tutto quello che lei ha imparato dalla vita proviene da quelle che noi vediamo come disabilità, ma in realtà sono la ragione per cui è così cazzuta".

Nei fumetti Echo è solamente sorda, mentre oltre a questo Alaqua Cox ha davvero una protesi alla gamba, così il duo di registi ha deciso di incorporare anche questa peculiarità nel personaggio di Maya Lopez. "Abbiamo pensato potesse essere un'aggiunta alla natura da superumana di Maya. Lei è un'eroina. Alaqua è una vera eroina e quello che ha superato nella sua vita rispecchia la storia di Maya".

Parlando nello specifico del personaggio e delle motivazioni di Echo, i due registi hanno proseguito: "Si tratta della vendetta per la morte del padre, ha passato la vita interamente guidata da quel momento in cui lo perde. Questa versione di Maya che perde il proprio padre reagisce alle cose in maniera molto emotiva ed è calata nel momento, mentre il personaggio di Kazi è più ragionato. Il rapporto tra loro due sarà pura dinamite nel corso dello show".

La nuova puntata di Hawkeye debutterà domani in streaming su Disney+. Il nuovo promo della serie era proprio un omaggio a Echo.