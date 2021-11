Hawkeye, i registi sull'ambientazione natalizia: 'non è ciò che vi aspettate'

Hawkeye è la prossima serie Marvel in arrivo su Disney+ con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. I registi dello show, Bert e Bertie, hanno recentemente parlato dell’ambientazione natalizia particolare della serie preannunciando che “non è ciò che vi aspettate”.

Come abbiamo visto dal primo trailer di Hawkeye, la storia è ambientata nella New York post-Blip nel periodo natalizio, la serie di sei episodi vede l'Avenger Clint Barton (Jeremy Renner) passare il testimone a Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

"Non è davvero quello che ti aspetti dai Marvel Studios", ha detto Bert a GamesRadar+. "È un'assurda storia di Natale. Proprio a partire da quel punto, tonalmente, sono stato solleticato. Non è quello che ti aspetti che sia." Il regista Rhys Thomas ha aggiunto: "Sono un grande fan dei film di Natale. Realizzare la serie è stato super divertente. Ed è fantastico perché stai entrando in questo enorme universo. Ma sono entusiasta di trovare un'identità per ciascuna di queste serie".



Il MCU ha celebrato il Natale in Iron Man 3 del 2013, ma questa nuova rivisitazione nella serie è "radicata e divertente e piena di spirito natalizio", ha detto in precedenza a TV Guide la produttrice dei Marvel Studios Trinh Tran aggiungendo che Hailee Steinfeld in Hawkeye è perfetta per interpretare Kate Bishop.



"Siamo stati in grado di creare una storia il più accattivante possibile e di essere noi stessi", ha detto Bertie a GamesRadar, "che è, ammettiamolo, piuttosto bizzarro nell'universo Marvel". I primi due episodi di Hawkeye saranno disponibili su Disney+ a partire dal 24 novembre.