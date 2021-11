Hawkeye, Rhys Thomas: 'La Marvel pensa sempre a tutto'

Manca solo poche ore al debutto di Hawkeye su Disney+ e in attesa di rivedere Clint Barton e conoscere Kate Bishop, il regista della serie ha voluto rivelare parte del processo creativo che ha portato alla nascita di questo show.

Rhys Thomas ha spiegato che molte idee avute per questo show non si sono concretizzate visto che cose del tutto simili erano già state pensate per altre serie Marvel, nonostante qualche piccolo inconveniente però, le cose sono andate nel modo migliore possibile.

"Voglio dire, fortunatamente, il mio ruolo di produttore esecutivo mi ha facilitato le cose, dovevo solo proteggere Occhio di Falco e fare in modo che la sua storia filasse liscia. La responsabile di tutto in realtà è stata Trinh Tran e naturalmente, sopra tutti c'è Kevin Feige]. Quante volte ho avuto idee geniali nel cuore della notte per poi scoprire che cose simili stavano già accadendo in altri show Marvel. Ero triste ma al contempo eccitato".

Thomas ha anche detto di non essersi preoccupato troppo della geografia della serie perchè a quanto pare, alla Marvel c'è sempre qualcuno che sa come sistemare le cose: "New York e il MCU hanno le proprie componenti geografiche. E quindi, sì, voglio dire, prendo la città molto sul serio e in un certo senso sono stato molto orgoglioso del mio essere il più preciso possibile al riguardo. E quando avevo dei dubbi, non dovevo preoccuparmene troppo. Sapevo che c'era qualcuno che avrebbe sistemato tutto al mio posto. La Marvel pensa sempre a tutto".

Intanto, proprio Trinh Tran ha spiegato perchè proprio Hawkeye è ambientata a Natale, rivelando che tutto dipende dal forte attaccamento alla famiglia di Clint Barton. Siete pronti per gustarvi i primi episodi della serie su Occhio di Falco e la sua nuova aiutante? Ditecelo nei commenti.